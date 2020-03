true

Cristiano Ronaldo et son agent Jorge Mendes vont financer trois unités de soins intensifs au Portugal. Leo Messi met lui aussi la main à la patte contre le Covid-19.

Si Cristiano Ronaldo n’a pas mis à disposition ses hôtels de luxe au Portugal pour ouvrir des hôpitaux de fortune, la star de la Juventus de Turin lutte quand même, à sa manière, contre le coronavirus.

En effet, comme le rapporte « l’AFP », CR7 et son agent Jorge Mendes ont décidé de faire don de trois unités de soins intensifs, de dix lits chacun au Centre hospitalier universitaire de Lisbonne nord (CHULN) ainsi qu’à l’hôpital Santo Antonio de Porto (nord). Ces trois unités de soins supplémentaires porteront le nom de leurs généreux donateurs.

Dans le même temps, Lionel Messi et son ancien mentor Pep Guardiola (Manchester City) font aussi un geste en Espagne. Comme le rapportent « Mundo Deportivo » et « El Diario », l’Argentin et le technicien catalan y vont aussi de leurs dons. Ainsi, le sextuple Ballon d’Or a donné 1 M€ à l’Hospital Clínic de Barcelone ainsi qu’à un centre médical argentin afin de financer l’acquisition de matériel de santé (masques, gants, respirateurs artificiels). Quant au coach des Citizens, il a débloqué la même somme à la fondation barcelonaise Angel Soler Daniel. Une preuve de plus qu’en ces temps difficiles, les « milliardaires en short » ne sont pas forcément déconnectés de toutes réalités…