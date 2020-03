Juventus – Coronavirus : le nouveau message de Cristiano Ronaldo

Confiné actuellement, Cristiano Ronaldo, la star de la Juventus Turin, qui a accepté comme tous ses coéquipiers de baisser son salaire pour aider la Vieille Dame, poste ce lundi un nouveau message sur les réseaux sociaux.

In this difficult moment for the whole world, let’s be thankful for the things that matter – our health, our family, our loved ones. Stay home and let’s help all the health workers out there fighting to save lives.🙏🏽❤️🌈 #stayhomesavelives pic.twitter.com/lVEBu5vbqW

