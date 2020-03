Juventus : CR7 et consorts proposent 3 options pour sacrifier leurs salaires

true

Face à la crise économique provoquée par le coronavirus, les joueurs de la Juventus Turin ont soumis trois propositions de baisser de salaire à leur direction.

L’Italie est le pays le plus touché par le coronavirus en Europe. Si le pic de la pandémie semble appartenir au passé, les pertes sont journalières et une partie d’entre elles pourrait avoir été causée par le 8e de finale de Ligue des champions à milan entre l’Atalanta Bergame et le FC Valence en février. Pleinement conscients de la crise sanitaire qui sévit à l’heure actuelle et la débâcle économique qui s’annonce, les joueurs de la Juventus Turin sont prêts à sacrifier leurs salaires.

La Gazzetta dello Sport assure ce vendredi que Giorgio Chiellini a pris ses responsabilités au nom du groupe bianconero pour proposer trois options en ce sens à Andrea Agnelli. Dans le premier cas, les joueurs de la Juve toucheraient les salaires du mois de mars et renonceraient aux suivants, jusqu’à ce que la Serie A reprenne ses droits. Si le championnat reprenait, les salaires gagnés pendant la période disputée seraient gelés et versés plus tard.

La Une de @lequipe . Bel Hommage à Michel Hidalgo. pic.twitter.com/e4DA1s4DTt — Manu ⭐️⭐️ (@ManuLonjon) March 26, 2020

La seconde option consisterait à renoncer à un mois de salaire sur quatre ou deux mois sur quatre, selon que le championnat soit définitivement suspendu ou annulé. La troisième option impliquerait enfin de renoncer à un salaire et demi en fonction du tour que prendrait la situation. Une décision pourrait être prise par les dirigeants de la Vieille Dame à la fin du mois de mars.