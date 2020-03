Juventus : CR7 prend des risques insensés pendant le confinement !

true

En pleine période de confinement, l’attaquant de la Juventus Turin Cristiano Ronaldo (35 ans) prendrait à la légère les risques du coronavirus au Portugal.

Cristiano Ronaldo s’est fait taper sur les doigts la semaine dernière. En colère pour sa fuite en pleine période de crise sanitaire en Italie, un ancien président de la Juventus Turin a reproché à l’attaquant portugais d’avoir retrouvé sa mère pour finalement passer le plus clair de son temps au bord de sa piscine. Depuis ces déclarations incendiaires, la mère de Cristiano Ronaldo est sortie de l’hopital suite à son AVC et a pu regagner ses pénates.

Sur place, CR7 est aux petits soins avec elle et lui a déjà prodigué quelques conseils de remise en forme. Cela n’empêche pas la presse locale d’enquêter sur les faits et gestes de l’ancien buteur du Real Madrid (35 ans). Mundo Deportivo relaye ainsi des clichés où on peut voir Cristiano Ronaldo outrepasser les règles du confinement.

Si le Portugal n’est pas touché de plein fouet par le coronavirus, CR7 ferait même prendre à sa petits famille des risques insensés puisqu’il serait sorti avec Georgina Rodriguez pour promener « les jumeaux Mateo et Eva en poussette » ! Son fils Cristiano Ronaldo Junior les accompagnerait en pleine rue. La date des clichés en question n’est toutefois pas connue, mais il semblerait que CR7 porte la même casquette qu’avec ses retrouvailles avec sa maman…