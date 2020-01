Juventus : Cristiano Ronaldo a caché sa dernière prouesse surhumaine

true

Les derniers secrets de Cristiano Ronaldo pour rester en (grande) forme ont été révélés la semaine passée. On a ainsi appris qu’il faudrait prendre six repas par jour et faire des siestes d’une heure pour entretenir une telle santé. Le problème, c’est que n’est pas CR7 qui veut.

L’attaquant portugais a également l’âme d’un champion et le démontre chaque jour à l’entraînement de la Juventus Turin. En match, l’ancien crack du Real Madrid n’est pas mal non plus. Dimanche, il a ainsi marqué contre l’AS Rome au Stadio Olimpico (2-1) et n’a pas compté ses efforts. Cette débauche d’énergie a marqué Maurizio Sarri avant le choc devant l’Udinese ce soir en Coupe d’Italie.

À Rome, CR7 a couru 1 100 mètres à plus de 22 km/h !

« Cristiano Ronaldo va bien en ce moment. Il en a terminé avec ses pépins physiques. Il est dans un moment extraordinaire. Les stats parlent pour lui. Pas seulement ses buts, mais tout ce qu’il a fait sur les terrains, a-t-il expliqué en conférence de presse. Contre l’AS Rome, il a couru 1 100 mètres à plus de 22 km/h. C’est une performance incroyable. Il est en très bonne condition physique. Il peut décider s’il est en mesure de jouer. S’il se sent bien, il peut jouer. Je vais lui parler demain matin (mercredi). Il a joué le dernier match il n’y a même pas deux jours. Donc il n’a eu qu’un seul entraînement pour préparer ce match. »