Juventus : Cristiano Ronaldo a encore repoussé ses limites après son triplé

La réputation de gros bosseur de Cristiano Ronaldo n’est plus à faire. Le Portugais, qui impressionne ses partenaires depuis ses débuts par son éthique de travail, a même expliqué que plus il prenait de l’âge, plus il prenait soin de son corps. Il vient d’en apporter une nouvelle preuve.

Lundi, il a inscrit un triplé retentissant contre Cagliari au cours de la victoire 4-0 de la Juventus. Son cinquième match d’affilée avec au moins un but marqué. On aurait pu s’imaginer qu’il profiterait comme le reste de ses coéquipiers du jour de repos accordé par Maurizio Sarri. Pas du tout.

Dès la fin du match contre Cagliari, il a pris l’avion avec Georgina Rodriguez pour Lisbonne. A l’aéroport, des journalistes portugais l’ont reconnu par hasard alors qu’ils couvraient le départ de Jesualdo Ferreira pour le Brésil, où il entraînera le Santos FC. Le couple a rejoint l’appartement luxueux que CR7 possède dans la capitale portugaise. Le lendemain, à l’aube, le champion était avec son ami Francis Obikwelu, détenteur du record européen du 100 mètres, pour travailler sa vitesse ! Le repos, ce sera visiblement à la retraite !