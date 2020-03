Juventus : Cristiano Ronaldo a failli jouer pour un autre club espagnol que le Real Madrid

Arrivé à Manchester United en 2003, Cristiano Ronaldo a été courtisé très rapidement par le Real Madrid. A l’été 2008, il avait fait le forcing pour rejoindre les « Merengue » mais sir Alex Ferguson l’avait retenu par la manche, lui promettant de le laisser filer un an plus tard. Ce qu’il a fait. Mais on apprend ce dimanche que le Portugais aurait pu rejoindre la Liga dès 2007 !

En effet, cet été-là, l’ancien latéral italien Amedeo Carboni était devenu directeur sportif du Valence CF. Et il a révélé à Sky Sports Italia qu’il a failli réaliser deux gros coups, dont le futur quintuple Ballon d’Or : « J’ai essayé de faire venir Ancelotti à Valence. Ça aurait été sa première expérience en dehors d’Italie, car il venait de quitter l’AC Milan ».

