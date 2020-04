Juventus : Cristiano Ronaldo a favorisé l’explosion d’un partenaire

true

Par son professionnalisme et sa rigueur sans faille, Cristiano Ronaldo a montré à Paulo Dybala, dilettante jusque là, comment devenir un vrai champion.

A l’arrivée de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin, à l’été 2018, le patron technique des champions d’Italie se nommait Paulo Dybala. Tous les ballons passaient par le meneur argentin, qui éclairait le jeu comme personne. Le recrutement portugais allait forcément entraîner des changements pour l’ancien Palermitain.

D’ailleurs, les premiers temps ont été compliqués car les ballons allant davantage vers CR7, Dybala a perdu de son influence. Et tâté du banc plus souvent qu’à son tour. Un départ (notamment vers le PSG) a même été étudié l’été dernier. Mais finalement, Dybala est revenu plus fort que jamais, si bien que la Juventus n’a plus aucune intention de le vendre.

Ce virage à 180° dans la carrière de la Joya doit beaucoup à Cristiano Ronaldo. La Gazzetta dello Sport explique dans son édition du jour que l’implication du Portugais dans son travail au quotidien a fait mûrir ses coéquipiers, notamment Dybala. Celui-ci voit au jour le jour la rigueur nécessaire pour être un grand champion. Plus mature, plus discipliné, plus impliqué, il n’a jamais été aussi fort. Merci qui ?