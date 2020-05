Juventus : Cristiano Ronaldo a l’OL dans le collimateur

true

L’astre portugais ne pense qu’au but de retard que la Juventus Turin devra remonter à l’OL en 8es de finale retour de la Champions League.

Alors que la Bundesliga a déjà repris, que la Liga espère redémarrer le 11 juin, que les entraînements collectifs sont à nouveau autorisés en Angleterre, l’Italie se prépare elle aussi à renouer avec la Serie A. La Juventus est déjà à pied d’œuvre pour repartir à cent à l’heure et mener toutes les compétitions de front.

Ce lundi, La Gazzetta dello Sport consacre un long article à la préparation athlétique des champions d’Italie ainsi qu’aux divers schémas sur lesquels est en train de plancher l’entraîneur, Maurizio Sarri. Les matches étant appelés à s’enchaîner tous les trois jours, celui-ci a l’intention de faire tourner.

Surtout que les réjouissances nationales passent au second plan par rapport à la Champions League. La Gazzetta est formelle : l’objectif numéro un pour les Bianconeri, c’est de remonter le but de retard à l’OL en 8es de finale de la C1. Cristiano Ronaldo, qui a fait d’une sixième victoire dans l’épreuve son objectif ultime, est focalisé là-dessus. Il se prépare en conséquence et ne pense qu’à ça. Les Gones sont prévenus…