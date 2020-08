Juventus : Cristiano Ronaldo a mené une mutinerie contre Maurizio Sarri

true

Pas satisfait des méthodes de son entraîneur, Cristiano Ronaldo a pesé de tout son poids pour que la Juventus Turin limoge Maurizio Sarri.

Les langues commencent à se délier, plus de 24 heures après le limogeage de Maurizio Sarri par la Juventus Turin. Il est désormais avéré que le vestiaire bianconero était scindé en deux, entre les joueurs favorables au coach et ceux qui ne le supportaient pas. Dans la première catégorie, on trouvait Paulo Dybala, Miralem Pjanic ou encore Gianluigi Buffon. Cependant, l’ancien du PSG ne s’investissaient au niveau du groupe que lorsqu’il jouait…

Parmi les anti-Sarri, on trouvait l’historique Giorgio Chiellini et surtout Cristiano Ronaldo. Bien que le technicien soit allé à la rencontre du quintuple Ballon d’Or sur son lieu de vacances l’été dernier, juste après sa nomination, il n’a guère apprécié ses méthodes. Ni sa volonté de voir le danger arriver de partout, et pas seulement des pieds du Portugais. Fait amusant : Douglas Costa n’aimait pas Sarri… parce qu’il fumait dans le vestiaire !

Pour en revenir à Ronaldo, la nomination d’Andrea Pirlo sur le banc ne l’a pas convaincu pour autant de rester. Foot Mercato a révélé ce matin qu’il était bien intéressé par le challenge proposé par le PSG. Son agent, Jorge Mendes serait sur le point d’entamer des discussions avec Leonardo.