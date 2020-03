Juventus : Cristiano Ronaldo a perdu l’une de ses grandes forces en Italie

Il est beaucoup question du manque de réussite de Cristiano Ronaldo sur coup franc depuis son arrivée à la Juventus Turin en 2018. Un mal qui, en fait, le ronge depuis qu’il a quitté Manchester United pour le Real Madrid à l’été 2009, les ballons étant différents à l’époque en Premier League, plus légers donc susceptibles de mieux partir sur ses coups de canon.

Mais l’analyse des buts du Portugais depuis le début de la saison montre qu’il est un autre domaine dans lequel il ne fait plus du tout la différence : les tirs longue distance. Sur les 21 buts inscrits depuis août, aucun ne l’a été en dehors de la surface ! Certes, le jeu prôné par Maurizio Sarri passe essentiellement par les ailes pour aboutir à des centres mais cela ne suffit pas à expliquer pourquoi CR7 en marque plus une fois sorti de la surface.

So proud to reach 1000 official games in my career with a very important victory that put us on the top of the table again!💪🏽

Thank you to all my teammates, coaches, my family & friends and to my fans that helped me to reach this great achievement. pic.twitter.com/mLsLC8R3o8

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 9, 2020