Juventus : Cristiano Ronaldo a posé un lapin à ses dirigeants

true

Annoncé de retour mardi en Italie, Cristiano Ronaldo (Juventus Turin, 35 ans) est pourtant toujours bel et bien confiné en famille au Portugal.

Cristiano Ronaldo (35 ans) a fait admirer sa foulée, intacte. En ce début de semaine, l’attaquant de la Juventus Turin a comme souvent diffusé sur les réseaux sociaux le contenu de l’une de ses séances d’entraînement en se focalisant cette fois-ci sur une session achevée sur la selle d’un vélo statique.

On a ainsi pu s’apercevoir que CR7 était affuté comme jamais. Qui aurait pu en douter ? Sans doute pas les dirigeants de la Juventus Turin, où Maurizio Sarri sait qu’il retrouvera un joueur au sommet de sa forme physique dès son retour de confinement. La vraie question est finalement de savoir quand ?

CR7 finalement pas de retour à Turin avant le 18 mai ?

Alors que les rumeurs annonçaient un come back du meilleur buteur du Real Madrid ce mardi, il n’en fut rien. Cristiano Ronaldo est toujours confiné en famille au Portugal. Goal va même plus loin et assure que « la Juventus ne s’attend pas à ce que Cristiano Ronaldo ou ses autres joueurs à l’étranger reviennent avant le 18 mai, même si l’entraînement peut recommencer le 4 mai. » Il sera alors peut-être l’heure de rendre des comptes.