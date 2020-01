Juventus : Cristiano Ronaldo a poussé un coup de gueule contre ses coéquipiers

true

La Juventus Turin s’est inclinée à Naples (1-2) dimanche soir. Rien de grave au classement pour elle, puisqu’elle demeure leader de la Serie A avec trois points d’avance sur l’Inter Milan. Mais l’attitude des Bianconeri n’a plu ni à l’entraîneur, Maurizio Sarri, ni à Cristiano Ronaldo.

Dans le contexte toujours volcanique du San Paolo, les champions d’Italie ont joué à un rythme de sénateurs alors qu’ils étaient harcelés par leurs adversaires. Les Napolitains ont mordu dans le ballon, se sont procuré plusieurs occasions avant d’ouvrir le score en fin de match, mais rien n’a réussi à faire sortir les Juventini de leur torpeur.

Et cela, Cristiano Ronaldo ne l’a pas supporté. Hier mardi, pour les retrouvailles après une journée de récupération, le Portugais a fait savoir que si la Juventus voulait tout gagner cette saison, il ne fallait plus jouer de la sorte. Sarri est allé dans son sens en réclamant moins de lenteur dans les transmissions et plus d’agressivité dans la récupération. On verra dimanche midi contre la Fiorentina si la leçon a été retenue…