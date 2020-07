Juventus : Cristiano Ronaldo a réveillé un souvenir douloureux pour l’OM

true

L’attaquant portugais a marqué hier soir contre le Genoa d’une frappe surpuissante, petite soeur de celle qui avait déchiré les filets du Vélodrome.

On joue la 56e minute hier au Stadio Marassi du Genoa quand Cristiano Ronaldo, servi au niveau du rond central, part en contre-attaque et expédie un obus de 25 mètres qui va se loger dans la lucarne du portier adverse. Le Portugais, qui avait déjà tenté la même action en première période, vient de porter le score à 2-0 pour la Juventus Turin. Il sera de 3-1 au coup de sifflet final.

Tout au long de sa carrière, CR7 a réalisé nombre de coups d’éclat de la même veine. Quand il était à Manchester United, ils étaient d’ailleurs plus fréquents car les ballons anglais étaient plus légers à l’époque. Mais il en a tout de même réussi quelques-uns au Real Madrid entre 2009 et 2008, dont un qui a marqué les supporters de l’OM.

Le 8 décembre 2009, les Phocéens avaient accueilli le Real Madrid en phase de poules de la Champions League. Une victoire était nécessaire pour se qualifier pour les 8es. Mais dès la 4e minute, Cristiano Ronaldo avait douché les espoirs de la bande à Deschamps (finalement battus 1-3) en expédiant un coup franc de 30 mètres dans la lucarne de Mandanda. Le missile avait été chronométré à 120 km/h. Celui d’hier n’a pas dépassé les 105 km/h selon O Jogo. Mais il a de toute évidence un air de famille qui a dû rappeler de douloureux souvenirs aux Marseillais…