Juventus : Cristiano Ronaldo a subi deux recadrages décisifs pour sa carrière

Cristiano Ronaldo, l’attaquant de la Juventus Turin, a été lancé dans le grand bain par un certain Laszlo Boloni.

Si Laszlo Boloni est un coach bien connu de Ligue 1 pour avoir entraîné plusieurs clubs (Rennes, Monaco, Lens…), le technicien peut surtout avoir la fierté d’avoir lancé un certain Cristiano Ronaldo. C’est en effet lui qui était en charge du Sporting Lisbonne à l’époque où CR7 a débuté dans la cour des grands.

Mais avant de connaître ces débuts prometteurs, la star portugaise a dû modifier son jeu en profondeur sous l’impulsion de Boloni. De poste d’abord, puisque Cristiano Ronaldo n’était pas parti pour jouer ailier. « Il a joué en tant que numéro 9 avec les jeunes, mais j’ai décidé de le mettre ailier droit parce qu’il était jeune, léger, pesait 60 kilos, et qui lui serait très difficile de jouer dos au but et de se mesurer à 100 kilos. Dans le groupe, avec sa vitesse et son dribble fantastique il allait être beaucoup plus efficace », explique le technicien dans Marca.

Autre point important sur lequel Boloni a insisté, la manière dont Cristiano Ronaldo devait utiliser sa qualité de dribble. Des conseils forcément déterminants. « Je suis content de la décision que j’ai prise, mais au début c’était difficile. Pour lui, le plus important alors était de dribbler. Il ne pouvait pas jouer sans dribbler. Ma tâche était de lui dire qu’un dribble pour éliminer un défenseur c’est important, deux aussi … mais cinq c’est trop ! J’ai essayé de lui expliquer dans quelle mesure ces dribbles étaient utiles et lui, petit à petit, avec son intelligence, a trouvé le bon chemin. »