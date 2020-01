Juventus : Cristiano Ronaldo a transmis un virus menaçant à Dybala

true

Il fut un temps où Paulo Dybala était un joueur de rêve pour n’importe quel entraîneur. En plus d’être un énorme talent, capable de décider de l’issue d’un match, le meneur de jeu argentin était également un coéquipier modèle, jamais un mot plus haut que l’autre. Mais ça, c’était avant de croiser la route de Cristiano Ronaldo…

Car depuis que le Portugais est arrivé à Turin, « La Joya » a dû s’endurcir, que ce soit pour retrouver sa place sur le terrain ou pour tenir tête au quintuple Ballon d’Or. Et cela se traduit parfois par des réactions épidermiques, comme dimanche face à l’AS Roma (2-1), quand il a montré son mécontentement lors de son remplacement à la 69e minute.

Amazing feeling to kick off 2020 with a hat-trick and a victory!⚽⚽⚽💪🏽#finoallafine #forzajuve pic.twitter.com/M8XD1ZQrhl — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 6 janvier 2020

Dybala venait pourtant de réussir une grosse performance puisqu’il avait délivré une passe décisive sur le premier but et été à l’origine du pénalty transformé par Cristiano Ronaldo. Ce coup de sang n’a cependant pas ému plus que cela son entraîneur, Maurizio Sarri qui, il est vrai, commence à avoir l’habitude avec CR7 : « Ça ne m’intéresse pas qu’il se mette en colère. le match m’imposait autre chose. S’il se met en colère, mais qu’il répond sur le terrain, c’est très bien. Mais la presse devrait arrêter avec ça. Aucun joueur n’aime être remplacé ».