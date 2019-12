Juventus : Cristiano Ronaldo adore faire mal à l’OL

true

L’OL sera opposé à la Juventus Turin en 8es de finale de la Champions League. Ce sera les 11e et 12e fois que Cristiano Ronaldo croisera la route des Gones.

L’Olympique Lyonnais pouvait-il prétendre à pire tirage, hier, pour les 8es de finale de la Champions League ? Si les principaux favoris de la compétition présentent quelques points faibles, la Juventus Turin, elle, semble aussi bien solide en défense que létale en attaque. Où sévit un Cristiano Ronaldo habitué à défier les Gones.

Le coach @RudiGarcia : « C’est toujours bien de jouer face aux meilleurs joueurs de la planète. C’est une des meilleures défenses d’Europe. On est content de jouer face à Ronaldo. Il faut avancer. Nous n’avons pas le temps de nous lamenter après les deux blessures. » — Olympique Lyonnais (@OL) 16 décembre 2019

En effet, le Portugais a déjà croisé la route de l’OL à dix reprises depuis le début de sa carrière, quatre fois avec Manchester United, six avec le Real Madrid. Il leur a inscrit quatre buts et a délivré six passes décisives. Surtout, il n’a perdu qu’une seule fois, pour cinq victoires et quatre nuls.

Mauvais souvenir

Reste que ces oppositions OL-CR7 se sont produites à l’époque où les Lyonnais écrasaient le football français. La dernière confrontation remonte en effet à la saison 2011/12 quand, lors du tour de poules, les Merengue avaient balayé les Gones (0-2 ; 0-4). Vu les courbes de forme de la Juve et de l’OL depuis le début de la saison, on ne devrait pas être loin d’un tel résultat en février-mars !