Juventus : Cristiano Ronaldo, c’est son cerveau qui fait la différence

L’un des anciens partenaires de Cristiano Ronaldo à la Juventus, Mehdi Benatia, est revenu sur les qualités phénoménales du Portugais.

Ils n’ont certes joué que six mois ensemble. Mais comme pour tant d’autres, Cristiano Ronaldo, l’attaquant de la Juventus Turin, a eu le temps de marquer Medhi Benatia. Ce dernier, parti d’Italie en direction du Qatar il y a plusieurs mois (Al Duhail), est revenu pour le compte du site goal sur les qualités du footballeur portugais.

« Son cerveau est toujours plus rapide que quiconque »

Et de toute évidence, CR7 s’est fait un nouveau fan. « Il est le numéro un absolu, en tant que footballeur et en tant que personne. Il est très intelligent, même en dehors du terrain. Son cerveau est toujours plus rapide que quiconque. Je suis content d’être son ami. Je lui souhaite toujours le meilleur. »