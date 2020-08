Juventus : Cristiano Ronaldo dans le viseur de Robert Lewandowski

true

Avec 15 buts en Ligue des Champions cette saison, Robert Lewandowski chasse le record historique de Cristiano Ronaldo.

Personne n’arrête la machine à buts Robert Lewandowski. Face à l’Olympique Lyonnais, l’attaquant du Bayern Munich a inscrit son 15ème but de la saison en Ligue des Champions. Le tout, en seulement 8 matchs. L’international polonais n’est plus qu’à deux unités du record historique établi par Cristiano Ronaldo sous le maillot du Real Madrid lors de la saison 2013-2014.

9 – Robert Lewandowski a marqué lors de ses 9 derniers matches de Ligue des Champions avec le Bayern Munich – seul Cristiano Ronaldo en 2018 (11) a fait mieux dans l’histoire de la compétition. Machine. pic.twitter.com/luoHDQkRFq — Optajean (@OptaJean) August 19, 2020

Il ne reste donc plus que la finale de la Ligue des Champions face au PSG pour espérer égaler voir dépasser le record du Portugais. Ce 15ème but est également le 68ème de sa carrière dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, se classant ainsi 4ème meilleur réalisateur de l’histoire.