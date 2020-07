Juventus : Cristiano Ronaldo dégaine son joker face au coup de fatigue de Messi

true

Si Lionel Messi semble quelque peu tirer la langue face à l’enchaînement des matchs, Cristiano Ronaldo fait toujours autant parler son efficacité.

Ils ont sans aucun doute un point commun depuis la reprise. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi n’ont pas la même influence que d’habitude dans le jeu. Les deux stars du football mondial ne sont pas vraiment fringants sous leur couleur respective. Mais quand Lionel Messi est en panne de buts avec le FC Barcelone (un but en sept matchs), Cristiano Ronaldo compense avec une efficacité toujours aussi redoutable.

Hier soir, face à l’Atalanta Bergame, un CR7 à la peine dans le jeu a trouvé le moyen d’être décisif en inscrivant les deux penaltys turinois (2-2). Les penaltys, un joker qu’il sait dégainer avec une efficacité impressionnante. La star portugaise s’est confronté à l’exercice 11 fois depuis le début de saison. A 11 reprises il a fait trembler les filets adverses.

#Juventus e #CristianoRonaldo, i numeri sono super: 18 gol nel 2020. L’attaccante ha messo a segno 11 rigori e 28 gol in 28 gare in A. #SportMediaset https://t.co/VPasa4RJHP — SportMediaset.it (@Sport_Mediaset) July 12, 2020

Cette statistique flatteuse qui relègue donc son manque d’influx dans le jeu est accompagné d’autres chiffres effarants. Six buts en six matchs depuis la reprise de Serie A, 18 buts durant l’année 2020 (personne n’a fait mieux dans les grands championnats), 28 buts en 28 matchs de championnat disputés. Quand ses supporters loueront son efficacité incroyable, ses détracteurs ne manqueront sans doute pas d’alimenter son sur nom de « Penaldo ». Mais une chose est sûre, au contraire d’un Messi à l’arrêt, Cristiano Ronaldo continue de mettre les buts importants pour la Juve. Et le titre de champion lui tend toujours les bras.