Juventus : Cristiano Ronaldo encore plus isolé de ses coéquipiers

Les joueurs de la Juventus Turin ne sont plus contraints de rester confinés chez eux. Une reprise de l’entraînement est dans les tuyaux. Sans Cristiano Ronaldo, évidemment.

Ce mercredi, les deux semaines de confinement des joueurs de la Juventus imposées par la contamination dont a été victime Daniele Rugani sont arrivées à leur terme. Seuls trois d’entre eux ne sont plus contraints de rester à leur domicile quoi qu’il arrive : Rugani, bien sûr, mais aussi Paulo Dybala et Blaise Matuidi, également touchés.

Les dirigeants de la Vieille Dame réfléchissent désormais à la possibilité d’organiser un entraînement collectif, même si le confinement est toujours de rigueur dans toute l’Italie. Et même si un club comme Naples, qui voulait reprendre l’entraînement cette semaine, y a renoncé.

En tout cas, très prochainement, il se pourrait que Maurizio Sarri et ses hommes se retrouvent au centre d’entraînement. Et le cas des joueurs partis à l’étranger comme Cristiano Ronaldo deviendrait réellement problématique. Parce que suivant les règles en vigueur en Italie, ils seraient contraints, une fois rentrés, d’observer deux semaines de confinement, ce qui leur ferait perdre à nouveau du temps en vue de la reprise. En bref, CR7 est de plus en plus isolé de l’effectif bianconero…