Juventus : Cristiano Ronaldo encore trop court pour gagner la Champions League ?

true

Si Cristiano Ronaldo a été recruté par la Juventus Turin à l’été 2018, c’est avant tout parce qu’il est un spécialiste de la Champions League qu’il a remportée à cinq reprises. Alors que le dernier succès de la Vieille Dame remonte à 1996. Et qu’elle n’a décroché la C1 qu’à deux reprises dans toute sa glorieuse histoire (1985 et 1996, donc).

L’an dernier, après l’élimination en quarts de finale contre l’Ajax Amsterdam (1-1 ; 1-2), « CR7 » avait, sur le terrain, fait un signe indiquant que ses partenaires s’étaient fait dessus face aux Hollandais. Le message était clair : pour aller plus loin, il allait falloir recruter d’autres « fuoriclasse » qui, comme lui, ont l’habitude de gagner au très haut niveau.

La Juventus de cette année a-t-elle des chances d’aller plus loin sur la scène continentale ? Selon la légende italienne Arrigo Sacchi, la réponse est non ! Le mythique ancien entraîneur de l’AC Milan, deux C1 à son palmarès (1989 et 1990), estime que les « Bianconeri » vont continuer d’écraser la concurrence en Italie mais qu’ils seront encore trop courts en Europe. S’il a vu juste, ça risque d’énerver Cristiano…