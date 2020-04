Juventus : Cristiano Ronaldo enflamme la Toile avec un message énigmatique

true

Sur les réseaux sociaux, l’attaquant de la Juventus Turin Cristiano Ronaldo a expliqué qu’il était temps pour lui de se remettre à étudier.

Retourné sur son île de Madère au début du confinement en Italie, Cristiano Ronaldo fait partager son quotidien à ses millions de fans à travers le monde via les réseaux sociaux. On le voit s’entraîner, dîner en famille, se faire couper les cheveux par Georgina Rodriguez… Et hier, on l’a vu attablé, avec une feuille et un stylo devant lui.

« Il faut toujours se défier soi-même. Pour moi, c’est l’heure d’étudier ! » Etudier quoi, ça reste un mystère puisqu’on ne voit aucun livre à côté de lui ni ce qui est écrit sur la feuille. Et le quintuple Ballon d’Or s’est bien gardé de lever le mystère sur cette énigme.

Always challenge yourself! 👌For me it’s time to study 🤓 pic.twitter.com/n2ZIUhGa5d — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 15, 2020

Ses followers se sont chargés de formuler des hypothèses, allant du plus simple (il apprend l’Italien, lui qui ne le parle pas encore très bien) au plus amusant (« Tôt ou tard, nous devons tous terminer notre cursus à l’école primaire »). Nous parierions davantage sur des études relatives au business, CR7 étant à la tête d’un véritable empire qu’il lui faudra gérer une fois qu’il sera à la retraite.