Juventus : Cristiano Ronaldo est vraiment un boulimique du travail

Coéquipier actuel de Cristiano Ronaldo à la Juventus, Aaron Ramsey est épaté par la force de travail du Portugais.

Non non, ce n’est pas une légende : Cristiano Ronaldo est vraiment un acharné du boulot. Ce que confirme la Gallois Aaron Ramsey, son coéquipier à la Juventus Turin. « Cristiano, c’est un athlète exceptionnel. Il est le premier au gymnase, il passe d’abord par toute sa routine et ensuite il est sur les terrains. C’est un vainqueur », a confié l’ancien Gunner dans un live sur Instagram.

In this very difficult moment for our world it is important we unite and support each other. Let’s all do what we can to help. #beyondthemask #nevergiveup pic.twitter.com/SQjkeRlSw8 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 10, 2020

Carlos Tevez, qui avait vu débuter CR7 à Manchester United, a lui aussi été épaté par le Portugais. « Il passe tout son temps au gymnase, a expliqué l’Argentin, aujourd’hui à Baca Juniors, à Marca. Il a une véritable obsession. Si on s’entraînait à neuf heures du matin et que je décidais de venir plus tôt en arrivant à huit heures, il était déjà là. J’arrivais à sept heures et demie et il était là. Mais je me disais, est-il possible de pouvoir arriver plus tôt que ce type ? Un jour, j’ai décidé d’arriver à six heures du matin et je l’ai trouvé sur place. À moitié endormi, mais il était là. »