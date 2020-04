Juventus : Cristiano Ronaldo fait des émules… chez les enfants de ses coéquipiers

Confinés chez eux, les footballeurs passent le temps comme ils peuvent. Souvent, ils diffusent sur les réseaux sociaux des vidéos amusantes d’eux ou de leurs proches. Dans le cas de Miralem Pjanic, cela permet de découvrir que son fils est un grand fan… de son coéquipier Cristiano Ronaldo !

Sur la vidéo diffusée par l’ancien Lyonnais, on voit le petit Pjanic marquer de loin dans des petits buts et exécuter dans la foulée la célébration du Portugais, petit saut conclu par un cri de joie bras écartés. A noter que le gamin possède le maillot de la Juventus floqué du 7 de Ronaldo et non du 5 de son père !

These are challenging times. Let’s make sure we stay on top of our game so we can all #comebackstronger. Be part of the Clear 14 Days Resilience Challenge from May 1st at @HaircareClear . I know I will. #keepaclearhead #resilience #mentalhealthmatters pic.twitter.com/ByvTfKlKTF

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 28, 2020