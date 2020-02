Juventus : Cristiano Ronaldo fait rêver un champion olympique

true

Ça y est, Cristiano Ronaldo et ses partenaires ont pénétré sur la pelouse du Groupama Stadium pour leur 8e de finale de Champions League. Face à l’OL, le Portugais va tenter de montrer la voie du succès à une Juventus Turin courant après un sacre en C1 depuis 1996. Pas une mince affaire…

Mais ce qui est certain, c’est que le Portugais a déjà révolutionné la Vieille Dame en profondeur. Par son aura et son professionnalisme, qui fascinent les champions dans d’autres disciplines. Ainsi, le nageur Gregorio Paltrinieri, médaillé d’or au 1500m nage libre lors des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro, a confié à La Gazzetta dello Sport combien CR7 l’impressionnait.

« Il y a une Juve pré-Ronaldo et une Juve post Ronaldo. Désormais, c’est un club qui divertit, fait rêver, fascine. Il est plus sympa à suivre aux quatre coins du monde parce que l’aspect médiatique a grandi à l’extrême. J’ai toujours en mémoire Rihanna avec le maillot bianconero. Et puis, Cristiano est un exemple aussi pour les nageurs, pour ce qu’il fait et comment il le fait. Croyez-moi, ce n’est pas aisé de rester au top aussi longtemps. »