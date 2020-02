Juventus : Cristiano Ronaldo fait trembler le champion d’Europe

true

Alors que sa propre équipe de Liverpool est impressionnante depuis le début de la saison, alors qu’elle est toujours invaincue après 22 journées (21 victoires, 1 nul) dans une Premier League qu’elle va remporter pour la première fois depuis 1990, Jürgen Klopp a expliqué que la Juventus de Cristiano Ronaldo était favorité en C1.

« Avant que ne débute la saison, la Juve était mon équipe favorite pour remporter la Ligue des champions, a-t-il déclaré au Guardian. Je ne comprends pas pourquoi elle n’a pas 10 points d’avance en tête du classement de la Serie A. Ils ont la plus grosse équipe que je n’ai jamais vue de toute ma vie, avec des joueurs d’une grande qualité, c’est fou. »

Ça paraît trop dithyrambique pour être vrai. Mais le malin entraîneur allemand a peut-être envie de mettre un peu plus de pression sur des « Bianconeri » obnubilés par la Champions League… Mais on vous rassure, Klopp a été tout aussi élogieux avec le Bayern Munich, le PSG, Manchester City, le FC Barcelone, etc.