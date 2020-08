Juventus : Cristiano Ronaldo forcé d’abdiquer dans la course au Soulier d’Or

Vendredi prochain, la Juventus Turin accueillera l’Olympique Lyonnais pour l’un des matches les plus importants de la saison, en 8es de finale retour de la Champions League. Battus 0-1 au Groupama Stadium par les Gones, les champions d’Italie vont jouer gros, eux qui ne parviennent pas à convaincre leurs supporters depuis le début de la saison.

C’est pour cela que Maurizio Sarri a décidé de faire reposer Cristiano Ronaldo pour la réception de l’AS Roma demain. Une décision qui a dû lui coûter car le Portugais avait fait de la conquête du Soulier d’Or un vrai objectif. Mais lors de la dernière journée, mercredi, pendant qu’il s’inclinait à Cagliari (0-2), son principal concurrent, Lorenzo Immobile marquait contre Brescia (2-0) pour porter à quatre réalisations son avance sur CR7 (35 contre 31).

Immobile devrait donc être sacré capocanonniere de Serie A et Soulier d’Or 2020. Cristiano Ronaldo, lui, tentera de se consoler avec une sixième Champions League, ce qui lui permettrait de rejoindre Paco Gento (Real Madrid) dans la légende.

1️⃣ Ciro Immobile | 35 goals

2️⃣ Cristiano Ronaldo | 31 goals

Ronaldo will not play in Juventus’ final league match of the season…

Immobile is set to be crowned Serie A top scorer for 2019-20 👑 pic.twitter.com/TawtVfnEVL

