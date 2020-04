Juventus : Cristiano Ronaldo n’a pas marqué Ryan Giggs

true

Icone de Manchester United, Ryan Giggs n’a pas mis Cristiano Ronaldo dans son équipe type des Red Devils avec qui il a joué.

Ça ressemble à un affront… Invité à dévoiler dans les médias britanniques le Onze des joueurs avec qui il a évolué pendant sa carrière à Manchester United, Ryan Giggs a gentiment snobé Cristiano Ronaldo. Un vrai crime de lèse Majesté !

Séance jambes pour Cristiano Ronaldo et Georgina. 🏃‍♂️🏃‍♀️ 🎥 @Cristiano pic.twitter.com/3XRy8tOHAl — Actu Foot (@ActuFoot_) April 8, 2020

Sans surprise, c’est le Danois Peter Schmeichel que l’on retrouve dans les buts. Devant lui, la défense est composée par Gary Neville, Rio Ferdinand, Mikael Silvestre et Denis Irwin. Au milieu, on retrouve Roy Keane, Nicky Butt, Paul Scholes et David Beckham. Et en attaque, le duo est formé par Wayne Rooney et Ole Gunnar Solskjaer, l’actuel manager de United. Pas de CR7 donc, ni d’Eric The King Cantona. Avec Silvestre pour seul joueur étranger, ce Onze est très « british ».