Juventus : Cristiano Ronaldo prépare déjà son retour en Italie

Cristiano Ronaldo prend-t-il son confinement à la légère ? Si le Portugais avait, dans un premier temps, eu le bon réflexe en restant à Funchal après l’annonce de la maladie de Daniele Rugani, premier footballeur professionnel positif au Covid-19, il semblerait qu’avec le temps CR7 se laisse un peu aller. Pas au point de sortir dans la rue ou de prendre des bains de foules mais en choisissant de déplacer sa famille.

Comme le rapporte le média portugais « Correio da Manhã », Cristiano Ronaldo a changé de lieu de villégiature en quittant Funchal pour se confiner à nouveau dans une autre villa louée du côté de Caniçal. Pour son confort ? Pas seulement… Il semblerait que cette maison lui permettre d’être plus efficace dans son travail puisqu’elle comprend une salle de sport, une salle de jeux, une piscine… Et qu’elle se situe proche du stade de Madère où il a été aperçu en train de s’entraîner ces dernières heures.

Toujours d’après la presse lusitanienne, Cristiano Ronaldo va prochainement rentrer en Italie. Son retour du côté de Turin serait prévu pour le 13 avril.

Cristiano Ronaldo training today at the Madeira stadium(CD Nacional stadium).

— B3 (@b3naldo7) April 9, 2020