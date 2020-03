Juventus : Cristiano Ronaldo sacré le 23 mars sans jouer ?

En Italie, la situation est à ce point dramatique avec le coronavirus que tous les scénarios sont envisagés concernant la suite de cette saison. Un conseil extraordinaire de la Fédération transalpine s’est tenu ce mercredi pour déterminer ce qu’il serait possible de faire après le 3 avril, date de la fin de la suspension des compétitions.

Quatre scénarios ont été envisagés : récupérer les matches après le 24 mai, en profitant au mieux des dates disponibles jusqu’au 31 mai (dépendant du parcours européen de la Juventus, de Naples, de l’Atalanta et de l’Inter) ; si la première option n’est pas envisageable, créer des sortes de play-offs afin de réduire le nombre de matches et donc de ne pas reporter la fin du championnat ; ne pas désigner de champions ou tenir compte du classement actuel.

