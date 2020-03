Juventus : Cristiano Ronaldo sait quand il pourra rentrer en Italie

En ces heures sombres pour l’humanité, impossible pour n’importe quel gouvernement de la planète d’annoncer à ses citoyens la date de la fin du confinement. Tant que l’épidémie de Covid-19 n’est pas sous contrôle, il est illusoire de reprendre une vie normale, et donc les compétitions de football.

Néanmoins, en Italie, le nombre de contaminations à la baisse depuis plusieurs jours en Lombardie laisse augurer un dénouement heureux pour début mai. Les médias transalpins estiment que le confinement sera levé le 30 avril dans les régions les plus touchées. Pour le Piémont, qui compte moins de cas que son voisin lombard, ça pourrait être le 18.

In this difficult moment for the whole world, let’s be thankful for the things that matter – our health, our family, our loved ones. Stay home and let’s help all the health workers out there fighting to save lives.🙏🏽❤️🌈 #stayhomesavelives pic.twitter.com/lVEBu5vbqW

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 30, 2020