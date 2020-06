Juventus : Cristiano Ronaldo se prend un tacle appuyé d’une légende italienne

true

Pour Luca Toni, Cristiano Ronaldo n’est clairement pas dans la forme de sa vie depuis son retour à la compétition avec la Juventus de Turin.

Après avoir manqué un penalty contre le Milan AC pour son match de reprise en demi-finale retour de Coupe d’Italie (0-0), Cristiano Ronaldo a une nouvelle fois rendu une copie sans éclat à l’occasion de la finale de la compétition face à Naples (0-0, défaite 4-2 aux tab). Si son entraîneur Maurizio Sarri n’a pas été tendre avec le quintuple Ballon d’Or portugais, il n’a pas été le seul à dégainer.

Retiré des terrains depuis quatre ans, Luca Toni (43 ans) a également donné son avis sur le match en plateau sur « Rai Sport »… Et l’attaquant transalpin a clairement mis en avant le manque de jus de l’astre CR7 : «J’ai vu toute la Juventus en difficulté et aussi Cristiano Ronaldo, qui avait l’air d’un joueur normal dans un match aussi lent. On s’attendait à ce qu’il joue, mais il était en difficulté, surtout d’un point de vue physique ».

Et l’ancien buteur de la Squadra Azzura a mis une seconde lame en fustigeant le choix d’avoir laissé Cristiano Ronaldo sur le terrain : « J’aime beaucoup Douglas Costa, mais Sarri ne le laisse jouer que pendant 60 minutes. Cuadrado et lui sont les seuls capables d’éliminer l’adversaire car en ce moment, Ronaldo a du mal à le faire ».