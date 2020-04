Juventus : Cristiano Ronaldo s’entraîne, la Lazio crie à l’injustice

true

Estimant être désavantagé dans la course au titre par la crise du coronavirus, la Lazio de Rome s’est fendu d’une communication lunaire autour de Cristiano Ronaldo.

Les images de Cristiano Ronaldo s’entraînant sur un terrain de football au Portugal commencent à faire tousser. En effet, depuis Madère où il est confiné dans l’attente de la fin de crise sanitaire du Covid-19, la star de la Juventus de Turin a repris le chemin de l’entraînement. Toujours individuellement mais dans des conditions plus proches de la réalité.

Du côté de la Lazio de Rome, adversaire de la Juve dans la course au Scudetto, ces images agacent. Directeur de la communication du club romain, Arturo Diaconale a dégainé sur « Radiosei » : « La Lazio mérite plus de respect. Nos joueurs sont restés à la maison. J’ai vu que, de son côté, le Portugal a montré de merveilleuses images de Cristiano Ronaldo s’entraînant sur un terrain de football. D’autres se sont entraînés tranquillement à l’étranger. Nous n’avons pas pu. Est-ce que j’en veux à Ronaldo ? Non. Je pense qu’il a bien fait. Les athlètes professionnels devraient rester actifs mais ceux qui sont restés en Italie n’avaient pas cet avantage ».

Vu la situation sanitaire dramatique en Italie et les morts qui s’enchaînent sur la botte, ce discours a quand même de quoi paraître indécent…