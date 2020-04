Juventus : Cristiano Ronaldo serait bien nostalgique du Real Madrid !

true

Les médias espagnols et italiens sont unanimes pour dire que Cristiano Ronaldo est nostalgique du Real Madrid et veut quitter la Juventus Turin.

Hier samedi, le site Bernabeu Digital demandait à ses lecteurs s’il voulait que Cristiano Ronaldo revienne, deux ans après avoir quitté le Real Madrid pour la Juventus Turin. La question n’était pas sans fondement : les médias, espagnols comme italiens, assurent en effet que le Portugais est nostalgique de la capitale ibérique.

Ce dimanche, c’est Calcio Mercato qui prétend que CR7 serait mécontent du Calcio mais également de la Juventus Turin, où il a l’impression que tout n’est pas mis en œuvre pour remporter la Champions League. Or, à 35 ans, il sait qu’il ne lui reste plus beaucoup d’années pour soulever une sixième fois la Coupe aux grandes oreilles et rejoindre Paco Gento dans la légende.

Sans compter que sa femme, Georgina Rodriguez, est espagnole et que ses enfants ont tous grandi à Madrid, où il a passé quasiment une décennie (2009-18) et possède une magnifique demeure. Bref, Cristiano Ronaldo n’a que des bonnes raisons de vouloir retourner à Madrid. Reste à savoir si le Real est prêt à lui rouvrir les bras, sachant que ses rapports avec Florentino Pérez n’étaient pas très bons…