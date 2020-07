Juventus : Cristiano Ronaldo serait devenu un problème pour les Bianconeri

true

Le quintuple Ballon d’Or empêcherait Maurizio Sarri d’imposer le jeu tout en vitesse et en collectif qui a fait sa réputation au Napoli.

Dans son édition de la semaine, France Football revient sur le sacre de la Juventus Turin en Italie, son 9e de rang, le 36e au total. Pour l’hebdomadaire, l’élément majeur du sacre bianconero se nomme Cristiano Ronaldo, son artificier numéro un. Mais on y apprend qu’il s’agit aussi de son principal problème.

En effet, les dirigeants de la Juve se sont rendus compte que les échecs répétés de leur équipe en Champions League étaient dus à un jeu pas suffisamment inspiré. Raison pour laquelle ils ont fait appel l’été dernier à Maurizio Sarri, qui avait fait des merveilles avec le Napoli. Seulement, le nouvel entraîneur aurait du mal à faire passer son message à cause de CR7.

Le Portugais réclame tous les ballons, veut que le jeu transite par lui. Or, avec Sarri, la balle circule de droite à gauche, dans l’axe, à très grande vitesse. Plus aussi explosif, trop attiré par le but, Ronaldo constitue un frein à la révolution « sarrienne ». Mais pas sûr pour autant que ce soit lui qui soit sacrifié cet été…