Juventus : Cristiano Ronaldo, seul gagnant du chaos ambiant en Italie

La pandémie de coronavirus frappe de toute ses forces l’Italie, à tel point que le gouvernement transalpin a été contraint de prendre des mesures radicales comme la fermeture de toutes les écoles et universités ainsi que le huis clos pour les matches de football. Cette décision a permis de mettre fin au chaos ambiant dans le Calcio.

Car certains présidents, comme ceux de l’Inter ou du Napoli, refusaient de faire jouer leur équipe, arguant que le supporter serait pénalisé pour rien. C’est ainsi que les demi-finales retour de Coupe d’Italie, prévues mardi et mercredi, ont été reportés à une date ultérieure.

Thank you for all your messages of support for my mum. She is currently stable and recovering in hospital. Me and my family would like to thank the medical team looking after her, and kindly ask that we are all given some privacy at this time.

