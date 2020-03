Juventus : Cristiano Ronaldo sort les muscles pour faire fuir le coronavirus 

true

Au Portugal auprès de sa mère tout juste sortie d’un AVC, l’attaquant de la Juventus Turin Cristiano Ronaldo (35 ans) a pris une pose dont il a le secret.

Rien ne semble arrêter la propagation du coronavirus. Rien sauf le confinement. Alors, Edouard Philippe l’a encore rappelé aux Français lundi soir au micro de TF1 : RESTEZ CHEZ VOUS. Le message du Premier Ministre français a été accompagné de règles plus strictes de confinement et devront être suivies à la lettre par les citoyens pour au moins respecter le personnel soignant qui se bat chaque jour pour endiguer la maladie.

Au Portugal, la crise sanitaire n’est pas de cette ampleur. Cristiano Ronaldo semble avoir même été « bien inspiré » de rendre visite à sa mère atteinte d’un AVC alors que l’Italie, où il réside, est touchée de plein fouet par la pandémie. Le crack de la Juventus Turin (35 ans) peut ainsi passer du temps en famille sur son île natale de Madère et peut profiter des siens.

« Seguimos la lucha en casa y en familia, cuidando el cuerpo y la mente », la hermana de Cristiano Ronaldo compartió el mensaje acompañado de esta postal familiar con CR7 en el centro. En forma. pic.twitter.com/rBcCrbdArc — SportsCenter (@SC_ESPN) March 23, 2020

Sa sœur a d’ailleurs immortalisé un cliché familial qui fait déjà le tour du monde. « Nous continuons la lutte à la maison et en famille, en prenant soin du corps et de l’esprit », peut-on lire dans le message accompagnant le cliché en question. Sur celui-ci, on peut voir le corps d’athlète de CR7, tous muscles dehors et en pleine possession de ses moyens. Pendant ce temps, à la Juve, Blaise Matuidi, Daniele Rugani et plus récemment Paulo Dybala ont contracté le coronavirus.