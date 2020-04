Juventus : Cristiano Ronaldo soutenu par…les autorités !

true

L’attaquant de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo, avait été critiqué pour son activité physique au Portugal. Il a depuis été défendu.

On vous avait relayé l’information sur notre site : professionnel jusqu’au bout des ongles, Cristiano Ronaldo, l’attaquant de la Juventus Turin, avait regagné le terrain dès son retour au Portugal, sur son ile de Madère natale. Pas vraiment confiné, donc, CR7, ce qui avait poussé certains bien-pensants à s’en émouvoir et à critiquer le joueur.

Le dossier aurait pu en rester là, sauf que les autorités du pays s’en sont mêlés. De toute évidence, il est préférable de ne pas toucher à CR7. Pedro Ramos, secrétaire régional de la Santé au Portugal, a donc défendu le footballeur. Propos retranscrits par footmercato.

« Cristiano n’a fait que quelques minutes d’exercice et donc il n’y a pas de mal. »

« Tous les citoyens peuvent quitter leur domicile et faire des exercices physiques, à condition de ne pas provoquer de rassemblement et de maintenir une distance de sécurité pendant la pratique. Cristiano Ronaldo a respecté les règles. Il n’y a pas eu d’autorisation spéciale parce que nous sommes tous les mêmes, nous tous confrontés à la même pandémie. Le meilleur joueur du monde devrait utiliser son image pour donner l’exemple, mais Cristiano n’a fait que quelques minutes d’exercice et donc il n’y a pas de mal. »