Juventus : Cristiano Ronaldo surfe sur une série à faire rougir Lionel Messi

Cristiano Ronaldo est en très grande forme depuis plus d’un mois. Son but incroyable de la tête à Gênes contre la Sampdoria avait confirmé qu’il ne souffrait plus de son genou, vu la détente phénoménale qu’il avait exécutée ce jour-là. Et il y a aussi sa série de matches en Serie A (6) avec au moins un but marqué.

Mais il y a plus fort. Une statistique qui prouve que le Portugais est en forme depuis le début de la saison, qu’il est désormais bien intégré à la Juventus : il a marqué à tous les matches à domicile des « Bianconeri » en championnat à l’exception de celui contre l’AC Milan. Cette fois-là, Maurizio Sarri l’avait remplacé et CR7 était parti directement aux vestiaires en faisant la tête. C’était l’époque où il souffrait du genou.

Mais que ce soit contre le Napoli, Vérone, la SPAL, Bologne, le Genoa, Sassuolo, l’Udinese (x2) et Cagliari (x3), il a systématiquement trouvé le chemin des filets. Soit 11 buts en 9 matches à domicile. Lionel Messi, lui, n’a marqué que 10 fois au Camp Nou en Liga depuis le début de la saison… Parme, qui se rend à Turin ce week-end, sait à quoi s’attendre !