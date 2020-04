Juventus : Cristiano Ronaldo tout proche d’un jackpot historique

true

Selon Forbes, Cristiano Ronaldo, la star de la Juventus Turin, dépassera d’ici la fin de l’année le milliard de dollars de gains en carrière. Il deviendra ainsi le 3e sportif à passer la barre du milliard après Tiger Woods et Floyd Mayweather. Le premier footballeur milliardaire. Paradoxalement, l’ancien attaquant du Real Madrid ne voit pas non plus ses affaires décliner.

Si Cristiano Ronaldo a déjà fait des dons importants au personnel soignant et qu’il a réduit son salaire de 30% comme ses autres coéquipiers de la Juventus Turin, ses finances sont au beau fixe malgré la crise.

Selon une étude de Forbes, CR7 sera en effet bientôt le troisième sportif de l’Histoire à atteindre la barre symbolique du milliard de dollars en fortune personnelle. Avec 926 millions, le Portugais se classe aujourd’hui sur la dernière marche du podium derrière le golfeur Tiger Woods et le boxeur Floyd Mayweather.