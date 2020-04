Juventus : Cristiano Ronaldo trahit par un ancien équipe face à Lionel Messi

true

Ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, le Brésilien Kaka estime que Lionel Messi est le meilleur joueur de la planète.

Le Ballon d’Or 2008 Kaka a deux bonnes raisons de ne pas soutenir Lionel Messi dans sa lutte avec Cristiano Ronaldo pour le titre de meilleur joueur de la planète : d’abord, il est brésilien et est donc un rival naturel des Argentins comme La Pulga. En plus, il a joué aux côtés de Cristiano Ronaldo au Real Madrid de 2009 à 2013.

Et pourtant, l’ancien meneur de jeu a expliqué sur le compte Instagram de la FIFA qu’à ses yeux, Messi était le meilleur. Et ce même s’il reconnaît au quintuple Ballon d’Or portugais une conscience professionnelle au-dessus de la moyenne et une éthique de travail hors normes.

« J’ai joué avec Cristiano et il est vraiment incroyable, mais je pencherai plus vers Messi. C’est un génie, un pur talent. La façon dont il joue est incroyable. C’est une machine. Et il n’y a pas que sa force physique mais aussi mentale. Il veut toujours gagner et jouer. Pour être le meilleur. Pour moi, c’est la chose la plus incroyable qu’il y a. Dans l’histoire du sport, ils [Messi et Cristiano] sont définitivement dans le top cinq. Nous sommes très chanceux d’avoir pu les voir tous les deux. »