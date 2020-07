Juventus : Cristiano Ronaldo trainé en justice à cause de son fils ?

true

La vidéo a circulé sur Instagram et cause aujourd’hui des soucis à CR7. A seulement 10 ans, Cristiano Jr conduit déjà un scooter des mers…

Double buteur sur penalty face à l’Atalanta Bergame samedi soir (2-2), Cristiano Ronaldo (34 ans) continue de faire trembler les filets avec la Juventus de Turin. Néanmoins, l’astre portugais ne passe pas que des bons moments actuellement. Sportivement, la Vieille dame se cherche un second souffle depuis la reprise du championnat. Au niveau de sa vie privée, CR7 voit aussi quelques soucis le rattraper.

Comme révélé par « AS », Cristiano Ronaldo fait l’objet d’une enquête à cause d’une vidéo publiée par sa sœur Elma Aveiro sur les réseaux sociaux. La raison ? Sur ce court extrait d’une sortie maritime, on y voit la sœur de CR7 encourager Cristiano Jr à aller plus vite au volant de son jet-ski. Problème : le fils du quintuple Ballon d’Or n’a que 10 ans et pas l’âge autorisé pour conduire un scooter des mers au Portugal.

A priori, la procédure à l’encontre du clan Cristiano Ronaldo ne devrait pas aller trop loin et s’il doit répondre de sa responsabilité (ou plutôt de son irresponsabilité), l’attaquant de la Juve ne risque rien de plus qu’une amende.