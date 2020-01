Juventus : Cristiano Ronaldo, un autre record que n’aura jamais Lionel Messi

true

Il y a deux mois, on imaginait l’aventure de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin se terminer dans le mur en raison de ses problèmes à un genou et de ses rapports avec son entraîneur, Maurizio Sarri, rendus délicats par ses remplacements fréquents. Et puis, comme d’habitude, le Portugais a effacé tous les problèmes en empilant les buts.

Lundi, il a réalisé son premier triplé en Serie A contre Cagliari, balayé 4-0. Il s’avère que le quintuple Ballon d’Or a désormais marqué trois fois au cours d’un même match lors de dix compétitions différentes ! Il y a eu la Premier League, la Liga, les éliminatoires de l’Euro et du Mondial, le Mondial des clubs, la Coupe du monde, la Coupe du Roi, la League des Nations, la Champions League et, donc, la Serie A.

Un total impressionnant que son éternel rival Lionel Messi ne pourra approcher qu’en quittant le FC Barcelone. En effet, étant donné qu’il a joué toute sa carrière dans le même club, il n’a pris part qu’à huit compétitions différentes. Et pas sûr qu’il est inscrit des triplés dans toutes…