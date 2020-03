Juventus : Cristiano Ronaldo, un remède contre le coronavirus ?

true

Les risques liés à la propagation de l’épidémie de coronavirus progressent chaque jour un peu plus. Le dernier bilan officiel faisait état samedi soir de 949 personnes contaminées en France, parmi les pays européens les plus touchés, loin derrière l’Italie (5 883). Aujourd’hui, on comprend mieux pourquoi le choc entre la Juventus Turin et l’Inter Milan, programmé dimanche dernier, a été reporté à ce soir (20h45).

De l’autre côté des Alpes, cette rencontre au sommet est très attendue car elle pourrait apporter un peu d’oxygène à un pays où le coronavirus est évoqué 24h/24h. Pour permettre à la population italienne d’oublier ses tracas sanitaires, Cristiano Ronaldo (35 ans) est appelé à la rescousse.

CR7 et Lukaku en têtes d’affiche

« Faites taire les rumeurs avec des buts ! », demande Tuttosport sur sa Une du jour, où CR7 est mis en vedette avec Romelu Lukaku. « Cristiano Ronaldo, toujours à la chasse d’un nouveau record et Lukaku, qui cherche son premier but contre la Juve, seront à suivre dans une partie cruciale pour Maurizio Sarri et Antonio Conte », ajoute le journal transalpin. Et peut-être bien au-delà des entraîneurs de la Juve et de l’Inter.