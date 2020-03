Juventus : Cristiano Ronaldo victime collatérale du coronavirus ?

true

Le coronavirus, en plus de faire des victimes humaines, pourrait faire des dégâts sur le plan économique. Cristiano Ronaldo (35 ans) devrait le sentir passer à la Juve.

Rien n’est plus important que la santé. En ces temps de crise sanitaire due à la propagation du coronavirus, les dégâts en terme humain sont désastreux et doivent alerter la population sur les risques. Au-delà du seul plan humain, les conséquences économiques pourraient aussi être catastrophiques chez les plus démunis.

Le monde du football n’appartient pas nécessairement à cette catégorie. Pourtant, certains clubs inquiets de la situation commencent à compter leurs sous. On a ainsi appris ce week-end que les dirigeants du FC Barcelone avaient l’intention de convaincre leurs joueurs de baisser leur salaire pendant la période de confinement.

Du côté de la Juventus Turin, l’heure est à la même réflexion. Selon Mundo Deprotivo, la Vieille Dame pourrait ainsi sucrer de 20 à 30% le montant des salaires de ses joueurs ! Le journaliste Jaume Miserachs cite ainsi le seul Cristiano Ronaldo pour évoquer cette baisse substantielle. A cause du coronavirus, l’ancien crack du Real Madrid serait alors victime d’une perte sèche de 10 millions d’euros par an, lui qui émarge à 30 M€ annuel. CR7 serait évidemment la victime principale d’une telle mesure, qui n’est toutefois pas encore en vigueur à Turin.