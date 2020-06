Juventus : De Ligt ne regrette pas d’avoir écarté Messi pour Ronaldo

true

Le défenseur hollandais Matthijs De Ligt revient sur sa première saison à la Juventus Turin et explique être impressionné par l’éthique de travail de Cristiano Ronaldo.

Courtisé par le FC Barcelone, Matthijs De Ligt ne semble pas regretter d’avoir opté pour la Juventus Turin l’été dernier. Le défenseur central, qui a pourtant connu des premiers mois difficiles, a déclaré au cours d’une longue interview à Tuttosport qu’il se sentait comme à l’université chez les Bianconeri, avec un professeur d’éducation physique qui s’appellerait Cristiano Ronaldo.

« C’est un professionnel stupéfiant. Le meilleur de sa génération, un des meilleurs de l’histoire du football. C’est un énorme exemple pour les jeunes comme moi, même si la Juve ne manque pas de joueurs exemplaires. Mais il est vraiment particulier. J’essaye toujours d’améliorer ma manière de jouer en le regardant. »

« Même durant les entraînements, c’est impressionnant de voir l’intensité qu’il met et tu te demandes s’il a vraiment 35 ans. C’est un joueur très exigeant. Il veut toujours gagner et pour gagner il a besoin d’excellents coéquipiers. Et nous voulons lui démontrer que nous sommes à la hauteur. Il est donc exigeant, mais il est préférable de dire stimulant ».