Juventus : décision radicale pour Cristiano Ronaldo et les siens

false

On l’a appris il y a quelques minutes, la rencontre du Calcio, Juventus Turin-Inter Milan, prévue dimanche soir, se déroulera à huis clos. En raison du coronavirus.

C’était à prévoir, c’est désormais officiel. Pour cause de coronavirus, qui se répand en Italie depuis plusieurs jours, la rencontre prévue dimanche soir opposant la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo à l’Inter Milan se disputera à huis clos. Un choc, un vrai, sans le moindre supporter. C’est le site officiel du club turinois qui vient tout juste de communiquer sur le sujet.

Une décision on ne peut plus logique au regard de ce qui passe actuellement de l’autre côté des Alpes. Les matches Udinese-Fiorentina, AC Milan-Genoa, Parme-SPAL et Sassuolo-Brescia se disputeront aussi à huis clos. Probable que le Calcio connaisse de sérieux problèmes de calendrier dans les prochaines semaines.