Juventus : des critiques de Cristiano Ronaldo à l’encontre de coéquipiers ont fuité

Il fallait s’en douter : la défaite de la Juventus Turin à Lyon (0-1) mercredi en 8es de finale aller de la Champions League a mis Cristiano Ronaldo dans tous ses états. Redoutable compétiteur, l’attaquant portugais n’aime pas perdre, encore moins dans sa compétition favorite, qu’il a remportée à cinq reprises et qu’il rêve d’offrir aux Bianconeri.

Dès la mi-temps du match au Groupama Stadium, CR7 a fait étalage de sa frustration devant le cours des événements. Une caméra de RMC Sport a capté un échange entre lui et Paulo Dybala, les deux hommes ayant visiblement des choses à reprocher à leurs milieux de terrain.

Intervallo di lione-Juve, Ronaldo: » i centrocampisti non ci danno abbastanza supporto, siamo da soli »

Dybala: « non la prende nessuno »

Ronaldo: » si anche sulle seconde palle, niente » pic.twitter.com/hmD4VlOD45 — emilio (@emi_80_te) February 29, 2020

« On est tous seuls là-bas, les milieux de terrain ne nous apportent aucun soutien », dit Ronaldo. « Personne ne reçoit le ballon », a répondu Dybala. « Je sais, pas même les deuxièmes ballons, rien », a répondu CR7. Et ce n’était que la mi-temps. On imagine ce que ça a dû être au coup de sifflet final !