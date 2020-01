Juventus : en 2020, Cristiano Ronaldo humilie Lionel Messi et le FC Barcelone

true

Si vous aimez Lionel Messi autant que Cristiano Ronaldo, la guerre que se font les partisans des deux champions sur Twitter vous ravira. L’un d’entre eux, passionné par le champion portugais, a trouvé une statistique magnifique, humiliante à souhait pour son rival argentin : en 2020, « CR7 » a marqué plus de buts que tous les « Blaugranas » réunis, dont « La Pulga » !

Depuis le début de la nouvelle année, Ronaldo a disputé cinq matches avec la Juventus. Il a inscrit un triplé contre Cagliari, un doublé face à Parme, marqué à Rome en Serie A et en Coupe d’Italie et à Naples. Soit un total de huit réalisations. Dans le même temps, le Barça a joué autant mais n’a marqué que sept fois : 2 buts à l’Espanyol (2-2), autant contre l’Atlético en Supercoupe (2-3), un but contre Grenade (1-0), deux à Ibiza en Coupe (2-1) et aucun à Valence (0-2).

Imaginez qu’un joueur ait marqué plus de buts qu’une équipe entière depuis le début de l’année 2020 ! 😅 A moins que … Cristiano Ronaldo 🇵🇹 : 8 buts

FC Barcelone 🇪🇸 : 7 buts pic.twitter.com/xVHsQMxh04 — CR7 inside (@CR7_inside) January 29, 2020

Et le meilleur, pour ce fan de Cristiano Ronaldo, c’est que Lionel Messi n’a marqué que deux buts : face à l’Atlético et contre Grenade. Les partisans de l’Argentin pourront toutefois rappeler que le Portugais n’a retrouvé le chemin des filets qu’après que son plus grand rival ait soulevé son sixième Ballon d’Or.